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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Скасування націоналізації: що зміниться в роботі Приватбанку

У Приватбанку відзвітували, що скасування націоналізації ніяк не впливає на роботу фінустанови.

Скасування націоналізації: що зміниться в роботі Приватбанку

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку ніяким чином не впливає на роботу фінустанови.

– Рішення суду ніяк не впливає на роботу банку. У нас немає нестандартних ситуацій, немає того, щоб хтось знімав більше грошей, ніж зазвичай, тому ми продовжуємо працювати нормально, – заявив глава правління ПриватБанку Петро Крумханзл.

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За його словами, у банку є запас і ліквідність, які дозволяють продовжувати роботу в штатному режимі.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

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