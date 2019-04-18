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Факти / Україна

Суд визнав націоналізацію Приватбанку незаконною

Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

Суд визнав націоналізацію Приватбанку незаконною

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України про націоналізацію Приватбанку.

Судді визначили, що відповідачі не змогли довести наявність визначених законом підстав для віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, що спричинило його націоналізацію.

Також було порушено процедуру націоналізації банку, заявили судді.

НБУ заявив, що оскаржить вердикт суду про скасування націоналізації Приватбанку.

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У Нацбанку підкреслили, що рішення суду ще не набрало законної сили.

– Ми продовжимо доводити законність дій і прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції, – сказав начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту центробанку Віктор Григорчук.

Розгляд даної справи тривав з червня 2017 року. Такий тривалий строк розгляду справи пов’язаний, зокрема, з загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ та необхідністю дослідження значної кількості доказів у справі, розмір якої складає понад 50 томів, повідомили в суді.

Фото: Dreamstime

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