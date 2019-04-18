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Факти / Україна

Росія заборонила експорт низки товарів в Україну

В уряді РФ ухвалили рішення щодо заборони постачання нафтопродуктів в Україну.

Транспортування нафти

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що було ухвалено рішення щодо заборони постачання нафти і нафтопродуктів в Україну.

Крім того, буде розширено заборону на деяку продукцію України у сферах легкої промисловості, машинобудування і металообробки.

З 1 червня 2019 року також встановлюється заборона на вивезення вугілля й інших товарів в Україну без спеціального дозволу.

– В цю категорію включена продукція ПЕК, серед неї вугілля, й та ж сама нафта і нафтопродукти, – сказав Медведєв.

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До слова, Кабінет міністрів розширив список товарів, які заборонено завозити з Росії в Україну.

Джерело: ТАСС

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