Позов Ігоря Коломойського щодо Приватбанку загрожує Україні економічною кризою, заявив Петро Порошенко.

Петро Порошенко прокоментував постанову Окружного адмінсуду Києва про визнання націоналізації Приватбанку незаконною.

За словами українського президента, позов бізнесмена Ігоря Коломойського загрожує не тільки мільйонам вкладників Приватбанку, а й країні через можливий дефолт та економічну кризу.

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Порошенко підкреслив, що Коломойський планує повернути Приватбанк у разі перемоги на виборах кандидата Володимира Зеленського.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.