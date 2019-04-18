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Факти / Україна

Скасування націоналізації Приватбанку: Порошенко назвав загрози

Позов Ігоря Коломойського щодо Приватбанку загрожує Україні економічною кризою, заявив Петро Порошенко.

Скасування націоналізації Приватбанку: Порошенко назвав загрози

Петро Порошенко прокоментував постанову Окружного адмінсуду Києва про визнання націоналізації Приватбанку незаконною.

За словами українського президента, позов бізнесмена Ігоря Коломойського загрожує не тільки мільйонам вкладників Приватбанку, а й країні через можливий дефолт та економічну кризу.

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Порошенко підкреслив, що Коломойський планує повернути Приватбанк у разі перемоги на виборах кандидата Володимира Зеленського.

Як відомо, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

Фото: Dreamstime

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