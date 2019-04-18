Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання.

Перед другим туром виборів 2019 Володимир Зеленський дав інтерв’ю РБК-Україна. Він заявив, що у разі перемоги всіх здивує поява деяких партій у новому парламенті.

– Просто вони з’являться. Люди. Просто з’являться. Як і я з’явився. Просто з’являться люди. Я впевнений … Але я думаю, що вони підуть до Верховної Ради і може бути він (Святослав Вакарчук, – Ред.) зможе там пояснити своїм людям, які його прихильники, що він – демократичні сили. Потім, Гриценко ж піде? Гриценко піде, з Садовим вони підуть. Ось. І потім, я вам скажу, складний момент взагалі з кимось із них об’єднуватися, – каже Зеленський.

Також він підкреслив, що розраховує на більшість у Верховній Раді.

– Я б хотів, щоб ми набрали більшість.

Так, Зеленський зазначив, що не готовий об’єднуватися з колишніми “регіоналами” і політичною силою Петра Порошенка.

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До речі, Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги буде думати над розпуском Верховної Ради.