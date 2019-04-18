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Факти / Україна

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному

Володимир Зеленський не прийде на теледебати у студію Суспільного телебачення.

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у дебатах в студії Суспільного телебачення.

Він погоджується дебатувати з Петром Порошенком тільки на стадіоні НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

Про це повідомив уповноважений представник кандидата Сергій Кальченко.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, раніше ЦКВ ухвалила рішення перенести початок дебатів на Суспільному телебаченні 19 квітня на 21.00.

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що в той самий день о 19.00 на стадіоні НСК Олімпійський проводитиметься передвиборча агітація у форматі дебатів, яка повинна закінчитися приблизно о 20.30.

Джерело: РБК-Україна

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