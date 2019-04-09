Окупанти під час обстрілу одного з підрозділів Об’єднаних сил застосували новітнє озброєння російського виробництва.

Бойовики днями обстріляли позиції підрозділів ООС з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм.

Аналіз уламків показав, що це 152-міліметрові артилерійські боєприпаси типу Краснополь, які виготовляє концерн Калашников.

Ці снаряди знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ.

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– Окупанти, свідомо порушуючи умови Мінських домовленостей, знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу, – наголошують у штабі операції.

















Бойовики застосували на Донбасі нові російські снаряди 152-го калібру / 4 фотографии

До речі, нещодавно ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: ООС

Фото: ООС