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Факти / Україна

Бойовики застосували на Донбасі нові російські снаряди 152-го калібру

Окупанти під час обстрілу одного з підрозділів Об’єднаних сил застосували новітнє озброєння російського виробництва.

Російські снаряди на Донбасі

Бойовики днями обстріляли позиції підрозділів ООС з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм.

Аналіз уламків показав, що це 152-міліметрові артилерійські боєприпаси типу Краснополь, які виготовляє концерн Калашников.

Ці снаряди знаходяться на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ.

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– Окупанти, свідомо порушуючи умови Мінських домовленостей, знову продемонстрували свої злочинні наміри щодо використання нашої території у якості військового полігону для випробовування та демонстрації розробок російського військово-промислового комплексу, – наголошують у штабі операції.

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Бойовики застосували на Донбасі нові російські снаряди 152-го калібру / 4 фотографии

До речі, нещодавно ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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