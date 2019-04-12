Петро Порошенко та Ангела Меркель підтримують початок “пасхального перемир’я” 18 квітня.

Петро Порошенко обговорив з Ангелою Меркель питання безпеки на Донбасі, зокрема введення у небезпечній зоні “перемир’я” на час великодніх свят.

Зустріч українського лідера і федерального канцлера Німеччини відбулася у Берліні.

За словами Порошенка, лідери підтримують дату старту “пасхального перемир’я” 18 квітня.

– За умови забезпечення його виконання з боку Російської Федерації, – підкреслив Порошенко.

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Меркель у свою чергу висловила підтримку продовженню переговорів у нормандському форматі.

– Вважаю, що цей формат себе виправдав….

До слова, Порошенко заявив, що у разі свого переобрання працюватиме над якнайшвидшою організацією саміту в нормандському форматі.