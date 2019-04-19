Руслан Степанчук
Відповідає за реформи правових інституцій в команді Володимира Зеленського.
У штабі його називають ідеологом партії Слуга Народу.
Руслан Стефанчук – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Також він є заслуженим діячем науки і техніки України та адвокатом.
У 2005 році був помічником нардепа Анатолія Матвієнка, який зараз знаходиться в партії БПП.
Іван Баканов
Іван Баканов – очільник партії Слуга народу. В команды кандидата в президенти відповідальний за взаємодію з Верховною Радою.
Він, як і Володимир Зеленський, родом з Кривого Рогу. Вони друзі дитинства.
За освітою Баканов юрист. Очолює дві організації Студію Квартал-95 і Квартал-95.
Представник партії Зеленського був з ним на нещодавній зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном. Окрім того, їх супроводжували Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка.
Дмитро Разумков
Експерт з питань внутрішньої політики.
Дмитро Разумков – політтехнолог, керуючий партнер компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group.
Спікер штабу Володимира Зеленського, отож часто представляє кандидата на прес-конференціях та зустрічах з журналістами.
Його батько теж був тісно пов’язаний з політикою. У 1994 році був першим помічником тодішнього президента Леоніда Кучми.
З 2006 по 2010 сам політтехнолог був членом Партії Регіонів, втім після перемоги Віктора Януковича вийшов з організації. Згодом до 2014 року працював з Сергієм Тігіпко.
Олександр Данилюк
Відповідає у команді Володимира Зеленського за міжнародні фінанси.
Олександр Данилюк – працював в інвестиційних фондах, був радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.
Під час президентства Петра Порошенка був представником в уряді та заступником голови президентської Адміністрації. Потім очолював Міністерство фінансів. У 2018 році парламент підтримав пропозицію прем’єр – міністра Володимира Гройсмана та звільнив Данилюка.
Ми продовжимо роботу з МВФ, Світовим Банком, ЄБРР. Ми не довіряємо суду, який виніс рішення щодо ПриватБанку не на користь держави, але великих ризиків я не бачу.
Руслан Рябашапка
Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.
Руслан Рябошапка з 1998 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції. У 2013-2014 роках відповідав за аналіз антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна.
А у 2016 році пройшов конкурс на члена Національної агенції з питань запобігання корупції. Однак у 2017 році подав у відставку.
Недоторканість буде скасована. Ті антикорупційні органи, які не працюють – будуть перезапущені. Наша стратегія – це не стратегія боротьби, а стратегія перемоги. Наша стратегія базується на трьох китах – виявлення корупції, запобігання корупції і покарання за корупцію.
Галина Янченко
Експерт з діджитал-рішень для держави.
Громадська активістка, займається антикорупційними питаннями.
З 2013 року працювала аналітиком організації Центр протидії корупції, потім очолювала громадську організацію Антикорупційний штаб.
У 2014-2015 роках була обрана депутатом Київської міської ради, де працювала над питаннями прозорості діяльності структури та протидією зловживань у сфері землекористування.
З 2018 року голова Ради громадського контролю НАБУ.
Заміжня, має двох дітей. Її чоловік, Віктор Андрусів, виконавчий директор Київського інституту майбутнього. Звідти, до речі, ще два радника Зеленського – Володимир Шульмейстер та Сергій Бабак.
Денис Монастирський
Експерт з питань правоохоронних органів.
Денис Монастирський працює експертом Українського інституту майбутнього, з яким так чи інакше пов’язані багато членів команди.
Також він був членом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Державного бюро розслідувань.
Раніше працював юристом у таких компаніях, як Hillmont Partners, Лігал Консалтинг, Global Ties KC.
Сергій Іонушас
Відповідає в команді Зеленського за органи правосуддя.
Сергій Іонушас – патентний повірений, адвокат, член Асоціації адвокатів України.
Керує юридичною фірмою Гелеон, яка спеціалізується на захисті інтелектуальної власності. Його кампанія, в тому числі, співпрацювала зі студією Квартал-95.
Іван Апаршин
Експерт з безпеки та оборони.
Іван Апаршин – військовий, працював у Міністерстві оборони України, коли його очолював Анатолій Гриценко.
Він очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міноборони. Також Апаршин працював у секретаріаті Кабміну, у тому числі за часів президентства Віктора Януковича.
Оборонні витрати будуть повністю прозорі. Ви в реальному часі зможете перевірити, куди йде кожна копійка. Система безпеки і оборони забеспечить захист національних інтересів від зовнішніх загроз і забеспечить мирне життя українців.
Ірина Венедіктова
Відповідає у команді Володимира Зеленського за реформи судової системи.
Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Ми запустимо інструменти очищення судової влади, справжній електронний суд, запровадимо інститут мирових суддів та суд присяжних.
У 2016-2017 роках балатувалась на посаду судді касаційного цивільного суду Верховного Суду, однак не набрала достатню кількість балів, повідовляє Чесно.
Данило Гетьманцев
Сфери, за які відповідає у команді Володимира Зеленського: оподаткування, публічні фінанси і банківські права.
Данило Гетьманцев – президент юридичної кампанії Jurimex, член європейської асоціації податкових професорів і президент Асоціації податкових радників.
Вікторія Страхова
Експерт з питань банківської системи.
Після приватизації Приват Банку працювала корпоративним секретарем. Звільнилась зі скандалом через сильні навантаження та конфлікти з наглядовою радою.
Працювала проектним менеджером реформ фінансового сектора Національної ради реформ, окрім того, експертом з правових питань в міжнародних програмах.
Михайло Федорів
Керівник діджитал-команди Володимира Зеленського.
Ми хочемо масштабувати діджиталізацію. Ми хочемо забезпечити українцям можливість голосувати на виборах та референдумах через смартфон.
Олександр Мережко
Експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.
Олександр Мережко – доктор юридичних наук, професор, завідує кафедрою права в Київському національному лінгвістичному університеті та працює в аналітичному центрі Інституту прямої демократії.
Спеціалізується на питаннях міжнародного, цивільного та міжнародного приватного права.
Олег Бондаренко
Експерт з екологічних питань.
Олег Бондаренко – очолює громадську організацію Зелений фонд, яка спеціалізується на подоланні гуманітарних та екологічних катастроф.
За освітою він також юрист, має 25-річний досвід. Займається захистом інтересів постраждалих внаслідок екологічних катастроф і груповими позовами по захисту громадян у екологічних спорах.
Марина Бардіна
Експерт з питань гендерної політики у команді Зеленського.
Працює помічницею народного депутата Сергія Лещенко. До цього працювала з Олександром Черненко. Одна із засновників громадської організації Час рівності.
У 2015 році брала участь у програмі благодійної програми Богдана Гаврилишина Молодь змінить Україну. Тоді ж вивчала особливості місцевого самоврядування у Австрії.
Сергій Кальченко
Експерт з виборчого законодавства.
Працює адвокатом у компанії Hillmont Partners. Раніше був партнером юридичної кампанії Моор і партнери.
Спеціалізується на адміністративному, цивільному, господарському судочинстві, міжнародному комерційному арбітражі, представленні інтересів у Європейському суді з прав людини.
Андрій Герус
Експерт з питань ЖКГ, тарифів, антимонопольного врегулювання.
Андрій Герус – виконавчий директор ТОВ Конкорд Капітал. У серпні 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до Конкорд Капітал.
Сергій Бабак
Експерт з освіти та науки у команді Володимира Зеленського.
Сергій Бабак – директор освітніх програм Українського інституту майбутнього.
Ми змінемо систему освіти, оновивши освітню інфраструктуру. Держава буде інвестувати в освітній простір, в наукові лабороторії і цифралізацію освіти. Ми повернемо повагу і престиж до професії педагога і науковця. Ми змінемо зміст освіти, відповідно до вимог сучасного світу.
Євген Комаровський
Радник з питань медицини.
Євген Комаровський – дитячий лікар, телеведучий та блогер.
Медицина – не зовсім функція президента, але він просто зобов’язаний підключатися, якщо це питання національної безпеки. В країні катастрофічний дефіцит медичних кадрів. Я сподіваюся бути радником президента, якого це питання цікавить.