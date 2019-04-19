Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.

Руслан Рябошапка з 1998 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції. У 2013-2014 роках відповідав за аналіз антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна.

А у 2016 році пройшов конкурс на члена Національної агенції з питань запобігання корупції. Однак у 2017 році подав у відставку.