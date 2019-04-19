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Факти / Україна / Політика
Команда Зеленського: хто вони?

Володимир Зеленський напередодні другого туру виборів президента України представив свою команду. Факти ICTV розповідають, хто ці люди і які досягнення в їх біографії.

Руслан Степанчук

Відповідає за реформи правових інституцій в команді Володимира Зеленського.

У штабі його називають ідеологом партії Слуга Народу.

Руслан Стефанчук – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Також він є заслуженим діячем науки і техніки України та адвокатом.

У 2005 році був помічником нардепа Анатолія Матвієнка, який зараз знаходиться в партії БПП.

Іван Баканов

Іван Баканов – очільник партії Слуга народу. В команды кандидата в президенти відповідальний за взаємодію з Верховною Радою.

Він, як і Володимир Зеленський, родом з Кривого Рогу. Вони друзі дитинства.

За освітою Баканов юрист. Очолює дві організації Студію Квартал-95 і Квартал-95.

Представник партії Зеленського був з ним на нещодавній зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном. Окрім того, їх супроводжували Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка.

Дмитро Разумков

Експерт з питань внутрішньої політики.

Дмитро Разумков – політтехнолог, керуючий партнер компанії політичного консалтингу Ukrainian Politconsulting Group.

Спікер штабу Володимира Зеленського, отож часто представляє кандидата на прес-конференціях та зустрічах з журналістами.

Його батько теж був тісно пов’язаний з політикою. У 1994 році був першим помічником тодішнього президента Леоніда Кучми.

З 2006 по 2010 сам політтехнолог був членом Партії Регіонів, втім після перемоги Віктора Януковича вийшов з організації. Згодом до 2014 року працював з Сергієм Тігіпко.

Олександр Данилюк

Відповідає у команді Володимира Зеленського за міжнародні фінанси.

Олександр Данилюк – працював в інвестиційних фондах, був радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Під час президентства Петра Порошенка був представником в уряді та заступником голови президентської Адміністрації. Потім очолював Міністерство фінансів. У 2018 році парламент підтримав пропозицію прем’єр – міністра Володимира Гройсмана та звільнив Данилюка.

Ми продовжимо роботу з МВФ, Світовим Банком, ЄБРР. Ми не довіряємо суду, який виніс рішення щодо ПриватБанку не на користь держави, але великих ризиків я не бачу.

Руслан Рябашапка

Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.

Руслан Рябошапка з 1998 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції. У 2013-2014 роках відповідав за аналіз антикорупційної політики у неурядовій організації Transparency International Україна.

А у 2016 році пройшов конкурс на члена Національної агенції з питань запобігання корупції. Однак у 2017 році подав у відставку.

Недоторканість буде скасована. Ті антикорупційні органи, які не працюють – будуть перезапущені. Наша стратегія – це не стратегія боротьби, а стратегія перемоги. Наша стратегія базується на трьох китах – виявлення корупції, запобігання корупції і покарання за корупцію.

Галина Янченко

Експерт з діджитал-рішень для держави.

Громадська активістка, займається антикорупційними питаннями.

З 2013 року працювала аналітиком організації Центр протидії корупції, потім очолювала громадську організацію Антикорупційний штаб.

У 2014-2015 роках була обрана депутатом Київської міської ради, де працювала над питаннями прозорості діяльності структури та протидією зловживань у сфері землекористування.

З 2018 року голова Ради громадського контролю НАБУ.

Заміжня, має двох дітей. Її чоловік, Віктор Андрусів, виконавчий директор Київського інституту майбутнього. Звідти, до речі, ще два радника Зеленського – Володимир Шульмейстер та Сергій Бабак.

Денис Монастирський

Експерт з питань правоохоронних органів.

Денис Монастирський працює експертом Українського інституту майбутнього, з яким так чи інакше пов’язані багато членів команди.

Також він був членом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Державного бюро розслідувань.

Раніше працював юристом у таких компаніях, як Hillmont Partners, Лігал Консалтинг, Global Ties KC.

Сергій Іонушас

Відповідає в команді Зеленського за органи правосуддя.

Сергій Іонушас – патентний повірений, адвокат, член Асоціації адвокатів України.

Керує юридичною фірмою Гелеон, яка спеціалізується на захисті інтелектуальної власності. Його кампанія, в тому числі, співпрацювала зі студією Квартал-95.

Іван Апаршин

Експерт з безпеки та оборони.

Іван Апаршин – військовий, працював у Міністерстві оборони України, коли його очолював Анатолій Гриценко.

Він очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міноборони. Також Апаршин працював у секретаріаті Кабміну, у тому числі за часів президентства Віктора Януковича.

Оборонні витрати будуть повністю прозорі. Ви в реальному часі зможете перевірити, куди йде кожна копійка. Система безпеки і оборони забеспечить захист національних інтересів від зовнішніх загроз і забеспечить мирне життя українців.

Ірина Венедіктова

Відповідає у команді Володимира Зеленського за реформи судової системи.

Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ми запустимо інструменти очищення судової влади, справжній електронний суд, запровадимо інститут мирових суддів та суд присяжних.

У 2016-2017 роках балатувалась на посаду судді касаційного цивільного суду Верховного Суду, однак не набрала достатню кількість балів, повідовляє Чесно.

Данило Гетьманцев

Сфери, за які відповідає у команді Володимира Зеленського: оподаткування, публічні фінанси і банківські права.

Данило Гетьманцев – президент юридичної кампанії Jurimex, член європейської асоціації податкових професорів і президент Асоціації податкових радників.

Вікторія Страхова

Експерт з питань банківської системи.

Після приватизації Приват Банку працювала корпоративним секретарем. Звільнилась зі скандалом через сильні навантаження та конфлікти з наглядовою радою.

Працювала проектним менеджером реформ фінансового сектора Національної ради реформ, окрім того, експертом з правових питань в міжнародних програмах.

Михайло Федорів

Керівник діджитал-команди Володимира Зеленського.

Ми хочемо масштабувати діджиталізацію. Ми хочемо забезпечити українцям можливість голосувати на виборах та референдумах через смартфон.

Олександр Мережко

Експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.

Олександр Мережко – доктор юридичних наук, професор, завідує кафедрою права в Київському національному лінгвістичному університеті та працює в аналітичному центрі Інституту прямої демократії.

Спеціалізується на питаннях міжнародного, цивільного та міжнародного приватного права.

Олег Бондаренко

Експерт з  екологічних питань.

Олег Бондаренко – очолює громадську організацію Зелений фонд, яка спеціалізується на подоланні гуманітарних та екологічних катастроф.

За освітою він також юрист, має 25-річний досвід. Займається захистом інтересів постраждалих внаслідок екологічних катастроф і груповими позовами по захисту громадян у екологічних спорах.

Марина Бардіна

Експерт з питань гендерної політики у команді Зеленського.

Працює помічницею народного депутата Сергія Лещенко. До цього працювала з Олександром Черненко. Одна із засновників громадської організації Час рівності.

У 2015 році брала участь у програмі благодійної програми Богдана Гаврилишина Молодь змінить Україну. Тоді ж вивчала особливості місцевого самоврядування у Австрії.

Сергій Кальченко

Експерт з виборчого законодавства.

Працює адвокатом у компанії Hillmont Partners. Раніше був партнером юридичної кампанії Моор і партнери.

Спеціалізується на адміністративному, цивільному, господарському судочинстві, міжнародному комерційному арбітражі, представленні інтересів у Європейському суді з прав людини.

Андрій Герус

Експерт з питань ЖКГ, тарифів, антимонопольного врегулювання.

Андрій Герус – виконавчий директор ТОВ Конкорд Капітал. У серпні 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся до Конкорд Капітал.

Сергій Бабак

Експерт з освіти та науки у команді Володимира Зеленського.

Сергій Бабак – директор освітніх програм Українського інституту майбутнього.

Ми змінемо систему освіти, оновивши освітню інфраструктуру. Держава буде інвестувати в освітній простір, в наукові лабороторії і цифралізацію освіти. Ми повернемо повагу і престиж до професії педагога і науковця. Ми змінемо зміст освіти, відповідно до вимог сучасного світу.

Євген Комаровський

Радник з питань медицини.

Євген Комаровський – дитячий лікар,  телеведучий та блогер.

Медицина – не зовсім функція президента, але він просто зобов’язаний підключатися, якщо це питання національної безпеки. В країні катастрофічний дефіцит медичних кадрів. Я сподіваюся бути радником президента, якого це питання цікавить.

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