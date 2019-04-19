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Факти / Україна

Націоналізація Приватбанку: суд скасував ключове рішення НБУ

Суд визнав не дійсним перелік осіб, які були пов’язані з Приватбанком.

Націоналізація Приватбанку: суд скасував ключове рішення НБУ

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Нацбанку, яким було визначено перелік осіб, які були пов’язані з Приватбанком.

Це рішення було одним із ключових у процесі націоналізації банку, заявили у НБУ.

Регулятор нагадав, що було проведено процедуру “bail-in”, що полягає в обміні коштів пов’язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем уряду України.

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НБУ заявляє, що така постанова суду дозволить колишнім акціонерам стягнути з Приватбанку кошти, які держава вклала у фінустанову в процесі її націоналізації.

Це рішення суду регулятор також оскаржить в апеляційному порядку.

Фото: Dreamstime

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