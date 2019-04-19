Битва за Приватбанк триває, масштаби якої дійсно вражають. Українські та зарубіжні суди розглядають близько тисячі справ щодо банку. Що відбувається з ПриватБанком і чи пора скуповувати долари – далі у матеріалі.

Окружний адміністративний суд Києва визнав противправною та незаконною процедуру націоналізації Приватбанку.

Що відбувається

Державним Приват став у грудні 2016 року. Тоді Міністерство фінансів викупило 100% акцій банку за 1 гривню. Найбільші акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов самі звернулися з такою пропозицією до уряду. Потім Коломойський це рішення пояснював тим, що вони мовляв змушені були це зробити через тиск НБУ. Для того щоб підтримати банк на плаву, після його націоналізації, держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

А далі почалися суди. Уряд і Нацбанк стверджують, що діра в банку, яку й довелося покривати за наші з вами гроші, з’явилася через навмисне виведення капіталу його попередніми власниками. У грудні 2017 року вже державний ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського та Боголюбова.

Після отримання доказів незаконних операцій, у результаті яких колишні власники вивели з банку майже 2 мільярди доларів, Високий суд Лондона вирішив арештувати активи Коломойського і Боголюбова у всьому світі на суму понад 2,5 мільярдів доларів.

Коломойський будь-які махінації в Приваті заперечує. На думку фахівців, ініційовані ним тяжби в українських судах покликані нівелювати рішення Високого суду Лондону.

Що чекати українцям

На думку експертів, приводів для негативних наслідків для української економіки від рішення Окружного адмінсуду немає. Головне – не панікувати, не бігти скупляти долари і самостійно не обвалювати гривню.

– Прямих наслідків не буде. Наразі для паніки причин немає, тому що банк залишається державним і залишається надійним. Це, звичайно, дуже негативний сигнал інвесторам та МВФ. І власне сигнал інвесторам про майбутнє співробітництво із МВФ.

Справа в тому, що націоналізація проблемного Привату була однією з умов МВФ по співпраці з Україною. Якщо рішення про незаконність націоналізації пройде всі інстанції, то співпраця з міжнародними кредиторами опиниться під питанням. Тоді наслідки можуть бути дійсно критичними, попереджають експерти.

– Якщо ми уявимо, що це рішення після апеляції вступить у законну силу, то ось це зруйнує повністю нашу співпрацю з МВФ і взагалі з Західними кредиторами. А це вже прямий шлях до дефолту, – каже фінансовий аналітик Сергій Фурса.

А дефолт – це падіння гривні, зростання цін, масові звільнення з роботи. Тож сподіваємося, що до цього не дійде. Та українська судова система буде керуватися виключно законом.

Більше дивіться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

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До речі, раніше ми писали, як ситуація навколо Приватбанку вплинула на курс гривні.