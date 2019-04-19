Дебати перед другим туром виборів 2019 відбудуться двічі 19 квітня – на НСК Олімпійський і у студії Суспільного телебачення.

Як потрапити на дебати на Олімпійському

Потрапити на дебати на НСК Олімпійський між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можна двома способами.

Спосіб від Зеленського

17 квітня Зеленський анонсував старт продажів квитків на дебати через сайт debaty2019.org.ua.

Квитки люди отримували безкоштовно, але весь день сайт працював із перебоями через велике навантаження.

18 квітня сайт став перенаправляти користувача до інформації, що продаж квитків припинено.

Спосіб від Порошенка

У Порошенка повідомили, що у зв’язку з посиленими заходами безпеки глядачі допускаються на стадіон за попередньою реєстрацією. Її можна пройти тут.

Для того, щоб потрапити на стадіон, необхідно заповнити анкету, після чого вам мають подзвонити волонтери.

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Як потрапити на дебати на Суспільному

Дебати на Суспільному телебаченні не можна буде відвідати, але їх можна буде подивитися у телеефірі або в сервісі YouTube. До слова, Факти ICTV вестимуть трансляцію дебатів і на Олімпійському, і на Суспільному.

Нагадаємо, штаб Порошенка звернеться до ЦВК щодо внесення змін до порядку проведення дебатів, щоб кандидат у президенти зміг побувати на дебатах і у студії Суспільного, і на НСК Олімпійський.

Фото: Порошенко2019