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Факти / Україна / Політика

Штаб Порошенка просить ЦВК змінити порядок проведення дебатів

Штаб Петра Порошенка сьогодні, 17 квітня, звернеться до ЦВК щодо внесення змін до порядку проведення дебатів, щоб кандидат у президенти зміг побувати на дебатах і в студії Суспільного, і на НСК Олімпійський.

Штаб Порошенка просить ЦВК змінити порядок проведення дебатів

Представник штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Руслан Князевич звернеться до Центральної виборчої комісії з проханням внести зміни в положення про регламент проведення дебатів.

Спікер штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу пояснив це рішення тим, що Володимир Зеленський відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів у п’ятницю, 19 квітня.

– Оскільки наш опонент відмовився від проведення дебатів, які заплановані на 20.00 на Суспільному, ми думаємо, що 19.00 поставлено вимогу на НСК спеціально, оскільки Порошенко як законослухняний громадянин повинен бути і там, і там, – зазначив Медведєв.

За його словами, Порошенко готовий до дебатів і на Суспільному, і на Олімпійському.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше Медведєв сказав, що прихильники Порошенка зможуть потрапити на дебати на НСК Олімпійський після реєстрації в Facebook.

Раніше Факти ICTV писали, що сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

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