У ЗСУ продемонстрували роботу екіпажів корабельно-катерного складу Маріупольського загону.

Екіпажі корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони готові протидіяти можливим провокаціям на кордоні.

Відповідне відео підготовки оприлюднив штаб ООС.

Як повідомляють у ЗСУ, щоденна підготовка екіпажів кораблів та катерів Морської охорони є запорукою якісного виконання поставлених завдань у справі охорони державного кордону, контролю за дотриманням прикордонного режиму та забезпеченні його недоторканості.

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Крім того, перед виходом на службу перевірка готовності екіпажів максимально наближена до реальних умов.

Це стосується прокладання маршруту, контролю штатного озброєння, тренування сигнальної вахти, зосередження оглядової групи на знанні нормативно-правової бази та тактиці дій імовірних порушників.

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Джерело: ООС

Фото: ООС