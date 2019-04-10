Українські військові показали в дії зенітно-ракетний комплекс Стріла.
ЗСУ показали, як працює зенітно-ракетний комплекс Стріла і зазначили, що система протиповітряної оборони ООС містить кілька рівнів.
Відзначається, що за допомогою стріли військові можуть збивати літаки, вертольоти і безпілотники ворогів.
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У штабі розповіли, що тренування, перебування в засідках і виконання завдань у складі чергових сил проходять щодня.
До слова, знайдені в Одесі російські ракети до ЗРК Печора віддадуть ЗСУ.
Джерело: ООС
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