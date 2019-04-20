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Факти / Україна

Під Горлівкою розбився безпілотник ОБСЄ

Команда СММ ОБСЄ втратила поблизу лінії зіткнення у Донецькій області БПЛА, запущений для польоту над підконтрольними і непідконтрольними районами Донбасу.

Безпілотник ОБСЄ

Безпілотник, пролітаючи у районі Вугледару, втрачав сигнал обох GPS-модулів внаслідок дії радіоперешкод, а потім розбився під Горлівкою, повідомляє місія ОБСЄ в Україні.

– За оцінкою СММ, БПЛА розбився о 02.36 в районі на захід від Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і на північний схід від Новгородського (підконтрольного Україні, 35 км на північ від Донецька), – йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ поки не можуть назвати точну причину падіння безпілотника, оскільки район, де він розбився, розташований поблизу лінії зіткнення, замінований і доспут до нього обмежений.

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Але є припущення, що перешкоди могли створюватися в радіусі декількох кілометрів від місця розташування БПЛА.

Нещодавно безпілотник ОБСЄ обстріляли з непідконтрольного уряду Довгого.

Джерело: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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