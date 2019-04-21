Володимир Зеленський лідирує на виборах президента України за результатами екзит-полу. Зростає також інтерес до його дружини – Олени Зеленської. Біографія, цікаві факти і реакція на бажання чоловіка балотуватися – в матеріалі Фактів ICTV.

Володимир Зеленський лідирує на виборах президента України за результатами екзит-полу. Не дивно, що увага прикута не лише до шоумена, але і до його дружини – Олени Зеленської.

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Олена народилася у Кривому Розі в лютому 1978 року. Цікаво, що вона вчилася з Володимиром Зеленським в одній школі, в паралельних класах. Однак спілкуватися вони почали тільки, коли стали студентами різних інститутів.

Олена Кияшко (Дівоче прізвище. – Ред.) з відзнакою закінчила будівельний факультет Криворізького технічного університету. Однак фактично жодного дня не працювала за фахом.

Коли Володимир й Олена почали спілкуватися, то до дівчини залицявся ще один парубок. Комік висунув опонентові умову, що обрати одного повинна Олена.

– Він підкорив мене порядністю, інтелігентністю, дотепністю. І потім, мені ніколи з ним не було нудно!, – розповіла в одному зі своїх інтерв’ю Олена Зеленська.

Дівчині довелося чекати пропозиції від коханого цілих 8 років. Сталося це у кінотеатрі, після перегляду мелодрами.

– Олена постійно запитувала, коли ж ми одружимося. А я був упевнений, що якщо шлюб, то відразу і діти, з народженням яких поспішати не хотілося, – розповідав Володимир Зеленський.

Пара одружилася у 2003 році. Через рік у Володимира й Олени на світ з’явилася дочка Олександра, а у 2013 році народився син Кирило.

До речі, хрещеною мамою Олени Зеленської є Олена Кравець. Справа в тому, що Зеленська не була хрещеною.

Для обряду батьки теж повинні бути хрещеними. Тому, коли прийшов час хрестити молодшу дочку Сашу, Олена попросила свою подругу Олену Кравець стати її хрещеною.

Олена Зеленська працює автором 95 Кварталу.

Однак, коли Володимир виявив бажання балотуватися у президенти, то Олена спочатку була проти цієї ідеї. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– Я була агресивно проти початку цього проекту, тому що це дуже важкий проект, навіть це не проект, а напрямок у житті. Я встигла вже звикнути до цієї думки і коли мені сказали, що напевно ми спробуємо, я вже була готова до того, що доведеться трохи змінити своє життя, – зазначає Олена Зеленська.

Однак з часом вона змирилася з рішенням чоловіка і всіляко його підтримує.

Раніше Факти ICTV публікували біографію кандидата у президенти України Володимира Зеленського.