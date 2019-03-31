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Факти / Україна / Політика

Володимир Зеленський – кандидат у президенти України

Факти ICTV про біографію Володимира Зеленського, його передвиборчу програму та декларації.

Володимир Зеленський

Вибори президента України цьогоріч відбудуться 31 березня. ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів – 44. Всі вони різні, як і їхні передвиборчі програми. Серед них і Володимир Зеленський.

Читайте: Екзит-пол – результати виборів 2019

Біографія

Володимир Зеленський – популярний український комік, актор, режисер, шоумен і продюсер, а віднедавна і політик. Про свій намір стати президентом країни Володимир Олександрович заявив у новорічну річ у прямому ефірі одного з українських телеканалів, передуючи привітанню Петра Порошенка, чим викликав шквал обговорень.

Володимир Зеленський доволі молодий кандидат, зараз йому 41 рік. Народився у Кривому Розі у родині батька-професора та матері-інженера, там здобув фах юриста у Криворізькому економічному інституті КНЕУ. У студентські роки брав активну участь у КВК, разом із друзями створив команду 95 квартал, яка у 2003 році переросла в студію зі створення телевізійних і кінопроектів.

Серіал Слуга народу, де Володимир зіграв головну роль вчителя історії, фактично став початком його політичного шляху. У грудні 2017-го він створює однойменну партію і стає її лідером.

Політична програма

Володимир Зеленський зриває усі шаблони: він запропонував людям взяти участь у створенні програми, залишивши у соцмережах коментарі щодо основних проблем України. Основні положення:

  • Сприяння розвитку цифрової грамотності. Голосування та участь у прийнятті важливих рішень через інтернет, загальний доступ до інформації, що стосується бюджету країни, автоматизація публічних процесів в режимі онлайн.
  • Впровадження законів Про зняття недоторканості з президента України, народних депутатів та суддів, Про імпічмент президента України та Про відкликання народного депутата України.
  • Детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування, запровадження економічного паспорта, за яким кожна дитина накопичуватиме кошти від реалізації державою природніх благ.
  • Боротьба з корупцією, перехід до накопичувальної пенсійної системи, монетизація пільг і субсидій.
  • Реформи освіти, перехід до страхової медицини, зосередження уваги на профілактичній медицині, популяризація здорового способу життя.

Що задекларував Зеленський?

Володимир Зеленський володіє житловим будинком під Києвом (353,3 м²), однією квартирою у столиці (131,9 м²) та двома квартирами спільно з Борисом і Сергієм Шефірами (453,1 м²), земельною ділянкою та двома паркувальними місцями.

На рахунку його дружини квартира у Лівадії (129,8 м²) разом з паркувальним місцем (16,1 м²), квартира у Києві, а також нежитлові приміщення – спільна власність з родиною Шефірів.

З 2014 року сім’я орендує квартиру у Великій Британії (91,9 м²). Серед задекларованих коштовностей дорогі швейцарські годинники Володимира і дружини Олени, а також каблучка і сережки з діамантами. Їздять Зеленські на авто Land Rover Range Rover та на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Готівкою шоумен зберігає $285 тис., 220 тис. грн і €50 тис., у банках України – 1,18 млн грн, $16,8 тис. і €132, а також $417 тис. у банках Латвії.

Вибори президента – важливий крок в історії країни. Робіть свій вибір свідомо, адже від голосу кожного залежить подальша доля держави.

Нагадуємо, що більш детально про кожного кандидата можна прочитати у спеціальному проекті Фактів ICTV про вибори 2019.

Фото: Володимир Зеленський, Кравс Євгеній/УНІАН

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