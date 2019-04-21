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Факти / Україна

Вище 27. Курс долара піднявся у банках і обмінниках

Сьогодні, 21 квітня, офіційний курс долара 26,83 грн. Факти ICTV дізналися, скільки коштує валюта у банках і обмінниках України.

Вище 27. Курс долара піднявся у банках і обмінниках

Нацбанк встановив курс долара на рівні 26,83 грн. У банках долар продають за 27,00-27,25 грн, купують валюту за 26,50-26,90 грн.

Середній курс долара у банках – 26,75-27,16 грн.

В обмінниках долар продають 27,19-27,20 грн, купують за 27,00-27,05 грн.

Середній курс долара в обмінниках – 27,02-27,19 грн.

Читайте Чи буде здорожчання продуктів після виборів – прогноз експерта

Нагадаємо, що раніше в Нацбанку розповіли, як зміниться курс долара після виборів президента України, які проходять сьогодні, 21 квітня.

До слова, Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.

Джерело: finance.ua

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