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Факти / Україна / Суспільство

Чи буде здорожчання продуктів після виборів – прогноз експерта

Експерт розповів, чи вплине другий тур президентських виборів на підняття цін на продукти в Україні.

Чи буде здорожчання продуктів після виборів – прогноз експерта

Другий тур виборів президента України 2019 не вплине на зростання цін на продукти.

Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що наразі ситуація в економіці досить складна. Однак зміцнення гривні сприяло тому, що ціни на імпортні та вітчизняні товари почали зростати меншими темпами.

Читайте: Ціни на продукти: що здорожчало за місяць

Олексій Дорошенко також додав, що підняття цін можна прогнозувати на травень. Це буде пов’язано з девальвацією гривні, коли вона почне опускатися до 28 грн за долар.

Раніше Факти ICTV писали про те, які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.

Джерело: УНН

Фото: Unsplash

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