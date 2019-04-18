Експерт розповів, чи вплине другий тур президентських виборів на підняття цін на продукти в Україні.

Другий тур виборів президента України 2019 не вплине на зростання цін на продукти.

Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що наразі ситуація в економіці досить складна. Однак зміцнення гривні сприяло тому, що ціни на імпортні та вітчизняні товари почали зростати меншими темпами.

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Олексій Дорошенко також додав, що підняття цін можна прогнозувати на травень. Це буде пов’язано з девальвацією гривні, коли вона почне опускатися до 28 грн за долар.

Раніше Факти ICTV писали про те, які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.