Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як буде вибудовувати відносини з РФ.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який за результатами екзит – полів лідирує на виборах, заявив, що буде вибудовувати відносини з Росією в нормандському форматі.

Ми будемо діяти в нормандському форматі, ми продовжимо Мінські переговори, – заявив Зеленський.

Він додав, що продовжить переговори в Мінському форматі, але з кадровими змінами.

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Також Володимир Зеленський підкреслив, що зараз завдання номер один – повернути всіх наших військовополонених.

– Я спілкувався з батьками, знаєте, на це не можна спокійно реагувати. Я зроблю все, щоб повернути – не можу обіцяти, але я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетне завдання, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні пройшов другий тур виборів президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями у режимі онлайн.