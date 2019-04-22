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Факти / Україна

Підраховано 97,02%. Хто переміг на виборах 2019 за кордоном

ЦВК підрахувала 97.02% протоколів на закордонних виборчих дільницях.

Дебати на Олімпійському: Петро Порошенко та Володимир Зеленський

На закордонних виборчих дільницях у виборах 2019 лідирує Петро Порошенко. За нього українці за кордоном віддали 53.70% голосів. За Володимира Зеленського проголосувало 44.83% виборців.

За Порошенка більшість проголосувала у Румунії, США, Австралії, Єгипті, Греція, Ізраїлі, Ірландії, Ірані, Італії, Канаді, Китаї, Бельгії, Данії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Таїланді, Швеції, Португалії, Болгарії тощо.

За Зеленського свої голоси віддали у Молдові, Білорусі, Угорщині, Польщі, Словаччині, Аргентині, Грузії, Конго, Катарі, Марокко, Латвії, Литві, Вірменії, Естонії, Казахстані, Кубі.

Читайте: ЦВК: Результати виборів можуть оголосити після Великодня

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах 2019, згідно з якими лідирує Володимир Зеленський (73.18%), Петро Порошенко отримав 24.48% підтримки виборців.

Джерело: ЦВК

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