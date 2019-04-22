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Рішуча перемога – Хуан Гуаїдо привітав Зеленського

Виконувач обов’язків президента Венесуели Хуан Гуаїдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Рішуча перемога – Хуан Гуаїдо привітав Зеленського

Виконувач обов’язків президента Венесуели Хуан Гуаїдо привітав у Twitter Володимира Зеленського з перемогою у другому турі виборів президента України.

Він додав, що вільні вибори дозволяють народу висловлювати прагнення до змін.

– Вітаю Володимира Зеленського з його широкою і рішучою перемогою. Вільні вибори – це механізм, що дозволяє народу висловлювати і втілювати в життя його прагнення до змін, – написав Гуаїдо.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати другого туру (ОНЛАЙН)

До слова, президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах і заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримку України.

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