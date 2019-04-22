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Факти / Україна

Розмова Зеленського і Трампа: США продовжать підтримувати Україну

Після перемоги на виборах 2019 Володимира Зеленського США продовжать підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності.

Розмова Зеленського і Трампа: США продовжать підтримувати Україну

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Зеленським повідомив, що США після виборів 2019 продовжать підтримувати Україну у відновленні миру.

Про це повідомив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

– Президент Трамп подзвонив привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах і український народ з мирними і демократичними виборами. Ми будемо і надалі підтримувати зусилля України щодо відновлення її територіальної цілісності і протидії російській агресії, – написав Волкер.

Волкер, також висловив подяку Петру Порошенку “за його мужність керувати Україною у надзвичайно важкий час і за його прихильність до демократичних інститутів, а також за прийняття волі українського народу”.

Читайте: Україна демонструє силу демократії: світ вітає Зеленського

Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за підрахунком голосів на виборах 2019 онлайн.

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