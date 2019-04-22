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Факти / Україна / Політика

Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні

Вибори президента України стали головною темою для обговорення в РФ. Факти ICTV зібрали реакцію російських ЗМІ та офіційних осіб на волевиявлення українців.

Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні

Вибори президента України і результати екзит – полу стали темами, які найбільше обговорювалися в Росії.

Стрічки новин російських сайтів рясніли замітками про вибори в Україні, кандидатів і результати екзит – полу. Новини про українські вибори портали виділили в теми дня.

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Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні / 6 фотографий

Політологи і журналісти ринулися коментувати і висувати свої прогнози щодо волевиявлення українців.

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Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні / 2 фотографии

Традиційно не бійшлося без Ольги Скабеевой і шоу 60 хвилин. Прямий ефір передачі присвятили українським виборам.

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Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні / 2 фотографии

У МЗС Росії також відреагували на вибори президента. Заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що громадяни України проголосували за зміни. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова теж впевнена, що Україна здатна здійснити перезавантаження.

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Сподіваються на “перезавантаження”. Реакція Росії на вибори в Україні / 2 фотографии

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Також Факти ICTV зібрали реакцію світових медіа на результати другого туру виборів президента України за даними екзит-полу.

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