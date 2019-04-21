Факти ICTV зібрали реакцію світових медіа на результати другого туру виборів президента України за даними екзит-полу.

О 20.00 були опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.

Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником – 25,3%.

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Як відреагували світові ЗМІ на перемогу Володимира Зеленського:

CNN

Американське видання пише, що політичний новачок і телевізійний комік Володимир Зеленський переміг на президентських виборах в Україні. Він здобув перемогу над чинним президентом і шоколадним магнатом Петром Порошенком.

ВВС

Український комік переміг на виборах – з таким заголовком ВВС повідомила англійським читачам про результати екзит-полу.

Вони зазначили, що Петро Порошенко став президентом України в час, коли народ гучно висловив про своє бажання інтегруватися в Європу і повалив проросійську політику країни.

Le Figaro

Французьке видання Le Figaro описує перемогу коміка, як божевільне явище в українському політикумі.

– Володимир Зеленський переміг завдяки цифровій та антиполітичній кампанії. До останньої хвилини Петро Порошенко вважав, що його опонент – це маріонетка Коломойського і Троянський кінь Кремля, – так описує політичну ситуацію видання Le Figaro.

The Guardian

Щоденна газета Великої Британії The Guardian висвітлила позицію обох кандидатів щодо результатів екзит-полу. Без будь-якого емоційного забарвлення видання подала інформацію як констатацію факту.

The Washington Post

Телевізійна зірка без політичного досвіду перемогла на українських виборах. Американська газета розповіла про творчий шлях Володимира Зеленського і зазначила, що чинний президент достойно прийняв поразку на виборах.

Reuters

Увечері неділі Україна ввійшла в незвідані води: за результатами екзит-полу переміг комік, який немає політичного досвіду.

Видання зазначає, що чинний президент болісно відреагував на свою поразку, бо він об’єднував країну навколо прапора, боровся проти російської агресії та зберігав українську ідентичність.

Посилаючись на фінансових експертів, Reuters висловлює занепокоєння банкірів, які не знають чого очікувати від інвестиціного клімату України.

– Ми повинні бачити перші рішення і призначення. Це дуже великі ризики. Можливо, нічого не зміниться, – пише Reuters.

Gazeta Wyborcza

Видатне польське ЗМІ пише, що Володимира Зеленського підтримує олігарх Ігор Коломойський. Видання зробило акцент на бізнесах кандидатів і згадало, що Петро Порошенко є одним з найбагатших людей України.

Associated Press

Світова інформаційна агенція пише, що такі результати екзит-полу є ганьбою для політичної еліти. Медіа зазначає, що актор, який зіграв в одному великому серіалі зумів перемогти кандидата з достойним політичним бекграундом.

Усі світові медіа зазначили, що ці вибори в Україні є одними з найдемократичніших за всю історію.

Раніше Володимир Зеленський розповів, як буде вибудовувати відносини з РФ.