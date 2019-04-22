Сьогодні в Україні пройшов другий тур виборів президента України. Факти ICTV слідкували за явкою на вибори глави держави.
У першому турі до виборчих дільниць прийшли 63,52% виборців, що перевищило показник виборів президента у 2014 році.
31 березня низьку явку у першій половині дня пояснювали переведенням годинників на літній час.
Інформацію щодо явки у другому турі виборів президента України передає ЦВК.
198 округів дали результати явки на виборах президента 2019. Середній показник становить 62,06% виборців. Тут не враховані дані лише одного округу – закордонного, оскільки ще не на всіх виборчих дільницях завершилося голосування.
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Показники явки на виборах президента України за всі роки незалежної України:
- 1991 рік – 82%;
- 1994 рік: перший тур – 69,1%; другий тур – 71,4%;
- 1999 рік: перший тур – 70,2%; другий тур – 74,9%;
- 2004 рік: перший тур – 75%; другий тур – 77,1%;
- 2010 рік – 66,7%;
- 2014 рік – 60,2%.
Явка на виборах президента 2019:
22.05. 190 округів показали середній результат явки – 62,05% виборців.
21.11. Станом на 20.00 дані явки виборців з 68 округів зі 199 – 61,28%.
17.12. 45,26% виборців проголосували на виборах 2019 у 199 округах.
16.20. На виборах президента України проголосували 45,22% виборців (за даними 185 округів).
15.56. Станом на 15.00 участь у виборах президента України взяли 45,38% громадян України (дані зі 141 округу).
15.40. За даними 60 округів, станом на 15.00, в Україні проголосували 44,82% виборців.
15.17. Станом на 15.00, на вибори президенти прийшли 45,94% виборців (за даними семи округів).
14.14. Станом на 12.00, участь у голосування взяли приблизно 25,7% виборців. Найменше голосують у Західному регіоні (18,4%).
13.47. Явка на вибори президента, станом на 11.00, склала 18,15%. Оброблено інформацію з усіх виборчих округів.
12.50. За інформацією зі 194 виборчих округів, у другому турі виборів взяли участь 18,04% громадян.
12.32. За інформацією ЦВК, станом на 11.00, за даними 191 виборчого округу проголосувало 17,96% виборців.
12.04. На 11.00 проголосували 17,66% виборців. Інформацію щодо явки ЦВК надав вже 151 виборчий округ.
11.44. За інформацією з 69 виборчих округів, станом на 11.00, участь у виборах президента України взяли 17,08% виборців.
11.22. За інформацією ЦВК, станом на 11.00, участь у голосуванні у другому турі виборів президента України взяли 10,2% виборців.
10.20. За інформацією Опори, станом на 10.00, участь у голосуванні у другому турі виборів президента України у Дніпропетровській області взяли 10% громадян.
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