Після того, як посвідчення президента вручили Володимиру Зеленському, воно впало на підлогу.

Посвідчення президента України впало на підлогу після того, як його вручили Володимиру Зеленському.

На церемонії інавгурації Володимир Зеленський отримав посвідчення президента, після чого поклав його на спеціальну церемоніальну подушечку, яку тримав співробітник почесної варти.

Через кілька секунд посвідчення президента впало на підлогу.

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Незабаром один з учасників церемонії підняв посвідчення і поклав його на місце.

До слова, під час промови президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.