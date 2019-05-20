Під час інавгурації президент України Володимир Зеленський виголосив емоційну промову.

Під час церемонії інавгурації президент України Володимир Зеленський звернувся до народу з трибуни Верховної Ради:

Дорогі українці! Після перемоги мій 6-річний син сказав: Я бачив по телевізору, що мій тато президент. Значить і я президент. Мені здалося – це жарт, а потім я подумав, що це істина. Кожен з нас президент. Не 73% , які за мене голосували, а всі 100%. Це не моя, це наша спільна перемога і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. Щойно не тільки я склав присягу, а кожен з нас присягнув на вірність Україні. Уявіть собі гучні заголовки: Президент не платить податки, президент на підпитку промчав на червоне світло, президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять. Ви згодні – це ганьба. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас на своєму місці може зробити все для розвитку країни.

Європейська країна починається з кожного з нас. Європа не десь там, а ось тут. Вона буде в Україні. Це наша спільна мрія. Також у нас є спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. Кожен з нас переселенець. І кожен з нас заробітчанин. Ті, хто не знайшов себе вдома, а знайшов заробіток на чужині. Ті, хто у боротьбі з бідністю вимушений втрачати власну гідність.

Ми маємо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас – 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці – я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всім, хто готові будувати сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Вони повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Сувенірів не потрібно, привезіть нам свій досвід та ментальні цінності. Це допоможе нам почати нову епоху. Скептики скажуть – це неможливо. А, може, це і є наша національна ідея – об’єднавшись зробити не можливе.

Згадайте збірну Ісландії на чемпіонаті Європи з футболу, коли дантист, режисер, пілот, студент і прибиральник билися і захищали честь своєї країни і зробили це, хоча ніхто не вірив. І це наш шлях. Ми повинні стати ісландцями у футболі.

Наше найперше завдання – припинити вогонь на Донбасі. Мене часто запитували, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей. На що? Можу запевнити, для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся ухвалювати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде необхідно, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир.

Не втрачаючи наші території, ніколи. Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу. Але я впевнений, що першим кроком для початку цього діалогу стане повернення всіх українських полонених.

Наш наступний крок – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені це формулювання видається не дуже коректним, оскільки не можна втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не лише території. Ми втратили найголовніше – людей. І сьогодні ми просто повинні, я впевнений вони мене чують, повернути їх свідомість. Вони втратили свідомість. За ці роки влада нічого не зробила, аби вони відчували себе українцями. Вони не чужі, вони наші, вони українці.

Ми всі залишаємося українцями, де б ми не жили. Українець – це не в паспорті, українець – це в серці.

Я точно знаю від бійців, які захищають нашу землю. Наших героїв, як україномовних, так і російськомовних.

Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. Це гідне, а головне – стабільне фінансове забезпечення, ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити ці стандарти.

Безумовно, крім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими: шокуючі тарифи, принизливі пенсії та зарплати, болючі ціни, вигадані робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїйсь бурхливій уяві.

Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: Уряд не вирішує наших проблем – уряд і є наші проблеми. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда – можете, ви можете взяти папір, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори.

Громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів.

Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри – одні для всіх. Для цього до влади мають прийти люди, які будуть служити народу. Я дуже хочу, щоб в ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона, не ідол, президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей, і перед кожним рішенням дивіться їм в очі.

Шановні депутати! Ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це означає, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я вас прошу ухвалити вас закон Про скасування депутатської недоторканності, закон Про кримінальну відповідальність через незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки. Також я прошу звільнити вас з посад голову СБУ, генпрокурора, міністра оборони України. У вас на це буде два місяці. Робіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду VIII скликання. Слава Україні!

І на останок. Дорогий народе, протягом життя я намагався робити все, аби українці посміхались. Це я так відчував серцем. Наступні 5 років я зроблю все, аби українці не плакали.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, Володимир Зеленський склав присягу українському народу під час церемонії інавгурації.