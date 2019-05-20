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Факти / Україна

Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради

Новообранний президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Верховної Ради.

Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради

Володимир Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Верховної Ради.

– Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! – заявив Зеленський.

Перед цим він попросив парламент звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. Також він додав, що на це буде два місяці.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Факти ICTV публікували всі передвиборні обіцянки Зеленського.

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