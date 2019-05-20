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Факти / Україна

Інавгурація Зеленського: світові лідери вітають президента

Сьогодні у Верховній Раді України пройшла інавгурація президента Володимира Зеленського.

Інавгурація Зеленського

На інавгурації Володимира Зеленського були присутні президент Литви Даля Грібаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, голова Сенату Чехії Ярослав Кубера та інші представники держав.

Російську делегацію на церемонію не запрошували.

Глава РФ Володимир Путін відмовився вітати Зеленського з президентством, зазначивши, що привітає його тоді, коли він доб’ється успіхів по врегулюванню конфлікту на сході України.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Світові лідери вітають Зеленського зі вступом на посаду президента України.

Раніше Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на інавгурацію Зеленського.

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