20 травня у будівлі Верховної Ради пройшла інавгурація президента України Володимира Зеленського.

У Верховній Раді України пройшла інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.

Біля будівлі парламенту зібралося безліч людей, щоб підтримати главу держави.

Захід не обійшовся і без курйозів. Співробітник почесної варти випадково впустив президентське посвідчення.

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Також підтримку, жарти і невдоволення висловили і в соцмережах.

Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на інавгурацію Зеленського.

Нагадаємо, під час промови Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.