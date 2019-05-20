Степан Полторак подав у відставку з поста міністра оборони України.

Степан Полторак написав заяву президенту Володимиру Зеленському з проханням звільнити його з посади міністра оборони України.

– Пане президенте України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України, з повагою ставлюся до Вашого конституційного права визначитися з міністром оборони України і подати кандидатуру на затвердження до Верховної Ради України і відповідно до законів України Про національну безпеку України, Про Кабінет міністрів України, прошу Вас розглянути в установленому порядку питання про звільнення мене з посади міністра оборони України, – сказано в заяві.

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Степан Полтарок очолив відомство 14 жовтня 2014 році.

Нагадаємо, під час інавгурації президента України Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.