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Факти / Україна / Політика

Інавгурація Зеленського – трансляція (ОНЛАЙН)

Сьогодні, 20 травня, проходить інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського. Дивіться онлайн-трансляцію на Фактах ICTV.

Інавгурація Зеленського – трансляція (ОНЛАЙН)

У Києві проходить інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.

Офіційні заходи стартують о 10.00 у Верховній Раді, де Володимир Зеленський принесе присягу народу України.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

Потім він з першою леді вирушить на церемонію представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонію підняття державного прапора України.

Після чого Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою вирушить вітати представників іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

До слова, інавгурацію Володимира Зеленського коментуватиме керівник інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк.

Дивіться онлайн-трансляцію інавгурації Володимира Зеленського на Фактах ICTV:

Нагадаємо, у зв’язку з інавгурацією у Києві перекриють низку вулиць.

Фото: УНІАН

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