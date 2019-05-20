Сьогодні, 20 травня, проходить інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського. Дивіться онлайн-трансляцію на Фактах ICTV.
У Києві проходить інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.
Офіційні заходи стартують о 10.00 у Верховній Раді, де Володимир Зеленський принесе присягу народу України.
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Потім він з першою леді вирушить на церемонію представлення командувачів видами Збройних Сил України та церемонію підняття державного прапора України.
Після чого Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою вирушить вітати представників іноземних делегацій у Маріїнському палаці.
До слова, інавгурацію Володимира Зеленського коментуватиме керівник інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк.
Дивіться онлайн-трансляцію інавгурації Володимира Зеленського на Фактах ICTV:
Нагадаємо, у зв’язку з інавгурацією у Києві перекриють низку вулиць.