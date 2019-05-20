Дата проведення дострокових парламентських виборів залежатиме від публікації указу президента про розпуск Верховної Ради.

Екс-глава комітету виборців України, народний депутат Олександр Черненко заявив, що дострокові вибори до Верховної Ради можуть відбутися 14 або 21 липня.

Все залежатиме від того, коли опублікують указ президента про розпуск Верховної Ради.

– Якщо президентський указ про розпуск Ради буде до середи, 22 травня, включно опублікований, то дострокові вибори відбудуться 14 липня, якщо після середи, то – 21 липня, – пояснив Черненко.

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Консультацію щодо розпуску парламенту призначено на 10.00 21 травня.

З цього можна зробити висновок, що публікація відповідного указу президента запланована на цю ж дату, а вступити в силу він повинен 22 травня.

Нагадаємо, під час виступу в парламенті президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.