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Факти / Україна

Розпуск Верховної Ради – реакція ЄС

Євросоюз сподівається, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради виконуватимуть відповідно до закону.

Євросоюз

Європейський союз висловив надію на те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради здійснюватиметься відповідно до закону України.

Зараз необхідно провести кроки, необхідні для офіційного оформлення відповідного рішення.

В Євросоюзі додали, що в основі Угоди про асоціацію Україна-ЄС лежить демократія, наріжним каменем якої є вільні і чесні вибори.

– Важливо зберегти динаміку реформ і забезпечити їх стійкість і в цьому передвиборному році. Розраховуємо продовжити спільну роботу з Україною щодо реалізації Угоди про асоціацію, – йдеться у повідомленні.

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В ЄС сподіваються на співпрацю з президентом Зеленським і Верховною Радою для реалізації зазначеної угоди.

До слова, дата проведення дострокових парламентських виборів залежатиме від того, коли опублікують указ про розпуск Верховної Ради.

Джерело: Укрправда

Фото: Dreamstime

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