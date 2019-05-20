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Факти / Україна / Політика

Кернес і Труханов створюють партію перед виборами в Раду

Мери Харкова та Одеси – Геннадій Кернес та Геннадій Труханов – створюють спільну партію для участі у парламентських виборах.

Кернес і Труханов створюють партію перед виборами в Раду

Міський голова Харкова Геннадій Кернес сказав, що вів переговори з одеським колегою Геннадієм Трухановим про створення партії.

– Я підтверджую, що переговори були. І не тільки з Трухановим. Але конкретики поки немає. На даному етапі мова про те, що об’єднуються мери, а технічні деталі уточнимо пізніше, – розповів він.

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Труханов також підтвердив, що ця ідея обговорювалась, але жодних деталей не уточнив:

– Ми з Кернесом знаємо один одного давно, а муніципальні депутати наших міст мають безліч спільних проектів, тісно співпрацюють.

Нагадаємо, під час промови президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Фото: Геннадий Кернес

Джерело: LB.ua

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