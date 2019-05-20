Володимир Гройсман назвав загрози через можливу спробу зниження тарифів в Україні.
Спроба зниження тарифів може за собою потягнути серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.
Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Це розірвання усіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи.
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Гройсман підкреслив, що зобов’язання за цінами на газ були взяті не його Кабміном, а у 2008 році, і далі перепідписувалися у наступних роках.
Як повідомлялося, Гройсман заявив, що піде у відставку 22 травня.
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