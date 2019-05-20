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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Спроба зниження тарифів загрожує серйозною кризою – Гройсман

Володимир Гройсман назвав загрози через можливу спробу зниження тарифів в Україні.

Спроба зниження тарифів загрожує серйозною кризою – Гройсман

Спроба зниження тарифів може за собою потягнути серйозну кризу і розрив міжнародних договорів.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Це розірвання усіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи.

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Гройсман підкреслив, що зобов’язання за цінами на газ були взяті не його Кабміном, а у 2008 році, і далі перепідписувалися у наступних роках.

Як повідомлялося, Гройсман заявив, що піде у відставку 22 травня.

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