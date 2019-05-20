Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман піде у відставку 22 травня.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір піти у відставку після засідання уряду в середу, 22 травня.

– Я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду, – сказав він на брифінгу.

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Гройсман зазначив, що у новому парламенті він зможе сформувати зі своїми однодумцями професійну команду, яка зробить Україну успішнішою.

Також прем’єр підкреслив, що за три роки уряд не допустив жодної кризи.

Гройсман подає у відставку



Нагадаємо, сьогодні пройшла інавгурація Володимира Зеленського. Під час виступу в парламенті президент заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував Кабінету міністрів подати у відставку.