Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе готова очолити уряд у перехідний період.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про готовність взяти на себе відповідальність та очолити уряд у перехідний період.

– Наскільки я знаю із законодавства, в такому випадку це рішення президента: має бути указ щодо того, хто виконуватиме обов’язки прем’єра, якщо буде проголосовано відставку уряду. Відмовлятися від відповідальності я не звикла, – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

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Також вона додала, що їй пропонували участь у парламентських виборах, проте не розповіла, від яких саме політичних сил.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман піде у відставку 22 травня.