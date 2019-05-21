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Факты / Украина / Политика

Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о готовности взять на себя ответственность и возглавить правительство в переходный период.

– Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла, – отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Также она добавила, что ей предлагали участие в парламентских выборах, однако не рассказала, от каких именно политических сил.

Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман уйдет в отставку 22 мая.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Правительственный портал

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