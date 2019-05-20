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Факти / Україна / Політика

Зеленський повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єра – Гройсман

Чинний прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував свою відставку з посади.

Зеленський повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єра – Гройсман

Під час ефіру Свободи слова на ICTV прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поставив вимогу до президента країни Володимира Зеленського негайно запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра.

– Вважаю, що Володимир Зеленський, який офіційно вступив на нову посаду, повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, а також нового уряду, з яким буде працювати, – заявив Гройсман, коментуючи свою відставку.

– Новообраному президенту необхідно обговорити це питання з лідерами парламентських фракцій на найближчій зустрічі.

Нагадаємо, що раніше на спеціальній прес-конференції Гройсман заявив, що подасть у відставку в середу, 22 травня.

Володимир Гройсман обіймає посаду прем’єр-міністра України з квітня 2016-го року. Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський запропонував уряду піти у відставку.

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