21 травня президент України Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення.

Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. Зокрема, Адміністрація президента отримала новий склад.

Президент звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу і призначив Руслана Хомчака.

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Перші призначення Зеленського

Глава Адміністрації президента – Андрій Богдан.

До 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

У 2019 році Богдан став юридичним радником кампанії Зеленського.

Заступник глави Адміністрації президента – Олена Зеркаль.

Олена Зеркаль з серпня 2014 року була заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, очолювала українські делегації в міжнародних судах у справах України проти Росії.

Зеркаль брала участь у перших зустрічах Зеленського з лідерами держав у день інавгурації.

Заступник глави Адміністрації президента – Руслан Рябошапка.

У 2010-2011 роках був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.

У 2011-2013 роках – заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.

У 2013-2014 роках очолював Департамент аналізу антикорупційної політики в Transparency International Україна та був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.

У 2016-2017 роках був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

На виборах 2019 року був радником Зеленського.

Заступник глави Адміністрації президента – Кирило Тимошенко.

Тимошенко – керівник телепродакшн-компанії GoodMedia.

На цій компанії знімали ролики Зеленського, включаючи виклик Петра Порошенка на дебати на НСК Олімпійський.

Заступник глави Адміністрації президента – Юрій Костюк.

Костюк є сценаристом серіалу Слуга народу.

Перший заступник глави Адміністрації президента – Сергій Трофимов.

Трофимов є виконавчим продюсером Студії Квартал-95.

Також він курирував кінематографічний напрямок розвитку Студії.

Перший помічник президента – Сергій Шефір.

Шефір є продюсером, сценаристом і директором студії Квартал-95.

Помічник президента – Андрій Єрмак.

Єрмак є засновником міжнародної юридичної компанії, яка здійснює юридичний супровід кінокомпаній і ЗМІ.

Також він засновник Garnet International Media Group і продюсер фільмів.

Радник президента – Руслан Стефанчук.

Стефанчук – доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Під час виборів він був радником Зеленського і відповідав за ідеологічні аспекти та роботу з розробки програми зовнішньої політики.

Радник президента – Михайло Федоров.

Федоров був керівником діджитал-стратегії в кампанії Зеленського і відповідав за його просування в соцмережах.

Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк розглядається на посаду секретаря РНБО.