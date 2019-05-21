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Факти / Україна

Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу та призначив йому заміну.

Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу

Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відповідний указ з’явився на сайті президента України.

Новим главою Генштабу призначено Руслана Хомчака.

Читайте: Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)

Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу

Нагадаємо, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

Фото: УНІАН

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