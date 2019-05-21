Володимир Зеленський призначив головою Адміністрації президента адвоката Андрія Богдана.

Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента України Володимира Зеленського.

Біографія Андрія Богдана

Андрій Богдан народився у 1976 році у Львові. Тут він здобув вищу юридичну освіту.

Після переїзду до Києва працював в адвокатській компанії Правіс і помічником судді Київського апеляційного суду.

У 2004 році став партнером в адвокатській фірмі Пукшин і партнери.

У 2007 році став керівним партнером адвокатської фірми Юридичні радники.

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У цьому ж році балотувався у Верховну Раду за списками блоку Наша Україна – Народна самооборона, а у 2014 році – за списками партії Блок Петра Порошенка Солідарність.

До 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

У 2019 році Богдан став юридичним радником кампанії кандидата на пост глави держави Зеленського.

Нагадаємо, Богдан заявив, що сьогодні ввечері з’являться перші кадрові укази президента Володимира Зеленського.