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Законопроект про імпічмент обговорять з народом і внесуть у Раду – Богдан

Законопроект про імпічмент президента внесе на розгляд Верховної Ради Володимир Зеленський.

Законопроект про імпічмент обговорять з народом і внесуть у Раду – Богдан

Законопроект про імпічмент президента розробляється фахівцями і після підготовки його буде внесено до Верховної Ради Володимиром Зеленським.

Про це заявив радник глави держави Андрій Богдан, наголосивши, що він ще не ознайомлений із текстом проекту документа.

– Але ми близькі до завершення.

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За словами Богдана, законопроект про імпічмент після фінальних правок експертами представлять на обговорення публіці. Тільки після цього його подадуть на розгляд парламенту.

Нагадаємо, Зеленський провів із лідерами фракцій Верховної Ради консультації щодо проведення дострокових виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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