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Факти / Україна / Політика

Що таке імпічмент президента: умови і процедура

Президентський законопроект про імпічмент зареєстрований у Верховній Раді. Факти ICTV розібралися – що таке імпічмент і яка в нього процедура.

Верховна Рада

Проект закону про імпічмент президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 29 травня.

Що таке імпічмент президента

У статті 111 Конституції України імпічмент визначається як особлива процедура притягнення до відповідальності президента, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність.

Вона означає осуд президента, дострокове припинення повноважень і звільнення з посади.

Підставою для імпічменту є державна зрада або будь-який інший злочин, що підпадає під дію кримінального закону.

Питання про усунення президента в порядку імпічменту ініціюється конституційною більшістю у Верховній Раді.

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Процедура імпічменту

Процедурою імпічменту передбачено створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої входять спеціальні прокурор і слідчі.

Висновки цієї комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради.

Для прийняття рішення про імпічмент необхідні голоси не менше 300 нардепів.

Далі Конституційний суд виносить висновок щодо дотримання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.

І тільки після цього Верховний Суд України підтверджує наявність держзради або іншого злочину в діях глави держави.

Далі – голосування в Раді. Для оголошення імпічменту необхідно не менше 337 голосів (це три чверті складу парламенту).

У разі прийняття імпічменту, виконувати обов’язки президента має голова Верховної Ради.

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Фото: Dreamstime

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