Представником президента в Кабінеті міністрів було призначено Андрія Геруса.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 314 призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 22 травня.

Андрій Герус з серпня 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Влітку 2015 року звільнився з посади.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.

Фото: Андрій Герус