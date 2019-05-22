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Факти / Україна

Герус призначений представником президента у Кабміні

Представником президента в Кабінеті міністрів було призначено Андрія Геруса.

Герус призначений представником президента у Кабміні

Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 314 призначив своїм представником у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 22 травня.

Андрій Герус з серпня 2014 року призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Влітку 2015 року звільнився з посади.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді.

Фото: Андрій Герус

Джерело: Адміністрація Президента

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