Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря РНБО. Факти ICTV розповідають, хто цей політик і чим запам’яталася його діяльність.

Кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на пост секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Біографія Олександра Данилюка

Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року у місті Григоріополь, що в Молдові, згодом його сім’я повернулася до Києва.

У 1998 році він закінчив КПІ за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій.

Потім Данилюк навчався в бізнес-школі Університету Індіани (США), де отримав МВА.

Володіє п’ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та французькою.

З дружиною виховує двох синів – Річарда і Володимира.

Кар’єру Данилюк розпочав у 1995 році як брокер в українській компанії TEKT, згодом став керівником департаменту інвестиційного банкінгу в Альфа Капітал і молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund.

У 2006–2010 роках Данилюк керував інвестиційним фондом Rurik Investment в Лондоні і Люксембурзі.

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Державну службу і політичну діяльність почав у 2005 році з посади радника прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. А в часи правління Януковича був позаштатним радником президента.

З 2010 року він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ, який перебував під патронатом глави АП Сергія Льовочкіна.

У 2014 році Данилюк представляв у Кабінеті Міністрів інтереси тоді чинного президента Порошенка. З вересня 2015 року політик став заступником голови АП.

Коли Рада усунула з посади прем’єр-міністра Арсенія Яценюка і призначила Володимира Гройсмана, тоді парламент затвердив новий склад Кабміну, в якому Данилюк отримав посаду міністра фінансів України.

Що зробив Данилюк на посаді міністра фінансів?

За час роботи Данилюка націоналізували Приватбанк. Також він пропонував скасувати стипендії для більшості студентів і виділяти їх лише як соціальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, зокрема дітям-інвалідам, та академічні стипендії, які має отримувати обмежена кількість студентів.

У серпні 2016-го Данилюк підтримав ініціативу зробити на п’ять років перерву у сплаті податків на прибуток для підприємців малого бізнесу з оборотом до 3 млн.

До слова, головою Адміністрації президента став Андрій Богдан.