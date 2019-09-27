В Офісі президента України повідомили, що голова РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку.

В Офісі президента України заявили, що Олександр Данилюк написав заяву на відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Заяву він написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США.

Президент розгляне її після повернення до України.

Данилюк також підтвердив інформацію про свою відставку.

Нагадаємо, раніше один з українських інформаційних сайтів розповсюдив інформацію про відставку Олександра Данилюка. Проте прес-секретар чиновника запевнила, що новина неправдива.