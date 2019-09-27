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Факти / Україна

Голова РНБО Данилюк написав заяву про відставку – Офіс президента

В Офісі президента України повідомили, що голова РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку.

Голова РНБО Данилюк написав заяву про відставку – Офіс президента

В Офісі президента України заявили, що Олександр Данилюк написав заяву на відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Заяву він написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США.

Президент розгляне її після повернення до України.

Данилюк також підтвердив інформацію про свою відставку.

Нагадаємо, раніше один з українських інформаційних сайтів розповсюдив інформацію про відставку  Олександра Данилюка. Проте прес-секретар чиновника запевнила, що новина неправдива.

Фото: УНІАН

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